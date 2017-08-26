Цитата: мимоехалЪ:

Как много вас таких теоретиков, не познавших практику.

На 4 фото, по юзу колес бэхи отлично видно, что на бордюр она не залетала. При ударе в правую сторону бэхи водитель интуитивно и непроизвольно от удара, довернул руль еще вправо, поэтому пошел момент закручивания и разворота на 180 градусов. Я хоть и пешеход, как и все тут, но еще и водитель...и практик. Скажешь что это за формула Va2/25.92*J ?