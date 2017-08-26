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≡  ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха + такси + бэха		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха + такси + бэха
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29414
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП Шаяхметова - Амагельды , бэха + такси + бэха
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Читатель 1
Re: ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха...




Отправлено: 27.08.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое интересное они (оба) видели друг друга, но таксист наверное решил что успеет проехать (раз там знак 40 км/час), но не успел (не ожидал что бмв несётся с "другой" скоростью). Так и встречаются два "космических" тела на пустых улицах.

* Моше
Re: ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4341
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 27.08.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Еще одна автомагнитола вылетела,так я называю авто прокачанные колонками,Мозгов еще не отросло,а колонки в машину вставляют

Ты не зная человека не разглагольствуй. Мозгов, прямых рук и порядочности у него будет поболее, чем у большинства оставляющих тут высеры.
Скорость не скорость, главная дорога есть главная дорога, так что пусть таксофирма теперь таксиста на почки продаёт.
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§ пешеход
Re: ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха...
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 27.08.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мимоехалЪ:
Как много вас таких теоретиков, не познавших практику.

На 4 фото, по юзу колес бэхи отлично видно, что на бордюр она не залетала. При ударе в правую сторону бэхи водитель интуитивно и непроизвольно от удара, довернул руль еще вправо, поэтому пошел момент закручивания и разворота на 180 градусов. Я хоть и пешеход, как и все тут, но еще и водитель...и практик. Скажешь что это за формула Va2/25.92*J ?
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§ Vital
Re: ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4539
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у меня уже ну где то 20-30 фоток. Несчитал. Так фотаю изучаю. Это реальная беда . очень и очень часто мной замечено что потерпевший является виновником. Очень хотелось что б полиция очень внимательно смотрелу всегда. ( не этот случай) ваще всегда быть внимательным
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