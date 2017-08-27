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≡ Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил празднование Дня города фейерверком		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил празднование Дня города фейерверком
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29414
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.17 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцев порадовали алматинская группа "Гаухартас", заслуженная артистка РК Айжан Нурмагамбетова, российская группа "Рок-Острова" и певица Виктория Дайнеко, известная еще со времен конкурса "Фабрика звезд".
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читатель
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
А где она такая есть-то? Талдык-то в Алматинской области... или что-то изменилос

До 2001года была Талдыкорганская область, потом стала Алмаатинская........

Четверть Серик
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Полтора Иван:
Выступление Виктория Дайнеко вообще ни о чём...так себе..типа на без рыбье и рак рыба...реально лучше пригласили бы Джигурду..хоть по угорали бы или алкоголика Лепса.

Какой то ты мутный ,Иван,неправ, ты, лучше наших акынов некого и нет, да ты и сам это знаешь, только тут мутиш, тыж патриот нашей страны не?А хочешь на алкашей смотреть...

§ Обликоморале
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3607
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.08.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читал в других СМИ,что Виктория Д. в обморок падала на таможне, потом в Кустанае лежала под капельницей, возможно из за этого
Цитата:
Алиса:
чето мямлила себе под нос.
Профайл

Товарищ Ын
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родственник, бывший на сим мероприятии, говорит. что шибко провинциально и убого выглядело.
Не смогли организовать праздник для города, бездари

Ниша
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Звуковое оборудование никакущее в школах динамики лучьше работают и не дребезжат. Из за низких частот которых было слишком много и дребезжащего звука голосов артистов небыло слышно. Да еще и ГАИ под конец умудрилось для какого то чиновника перекрыть Тарана за концертным залом и пустить Икарусы по Дулатова где горожане на дороге парковали свои авто. Не знаю в итоге сколько машин задел автобус но он там явно проехать не смог. Достали уже небожители своими привилегиями и остановкой движения . Совесть имейте.

неравнодушный
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Салют был самым шикарным за всю историю города!!!Просьба организаторам закрепить это место под все городские салюты!

§ Victor Yang
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9145
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.08.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздник был безвозвратно испорчен отсутствием Жигиттер :lol:
Профайл

Денис
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пробрались из-за желания видеть кумира моей знакомой в первые ряды. было видно как на экране ,так и вживую,но было душно не протиснуться,низкорослым и на экране ничего не видно. Рок острова,конечно культовая группа своего времени,но для шоу они вообще никаким макаром не лезли. Девушка рядом произнесла вслух,что скучно, не интересно. но когда звучали до боли избитые хиты, тогда фанаты прыгали закинув руки вверх,только лифчики вверхне бросали. но пели острова вживую,но ни шоу и, ни праздника в выступлении не ощущалось. для камерного концерта еще куда ни шло. Потом вышла никому не известная заслуженная артистка, ее вообще не было слышло. Такая проблема со звуком была и в Рудном в прошшлые года,но это вина организаторов,не настроили не отрепетировали. ощущается,что если был круглый юбилей как в последний раз то организация была бы посолидней.Дайнеку , кто приглашал, ну,хотя бы не оголялясь как ЛОрак. звучание овно. все ждали фейерверк, и тут он грянул из-за здания акимата. в акимате,видимо было хорошо и слышно и видно,со стороны сцены тоже отлично видно...но бедные люди не могли понять по паузе то ли закончился,то ли ...и опять грянул и чуть выше шары огня наконец-то показались все смотрящим.кстати,новая для наших мест фишка с онлайн трансляцией с дрона показывало всю красоту фейерверка. К слову сказать в Рудном было лучше в этом году,как ниогда .даже с кустаная туда целый эшелом машин уезжал.

Гостья
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 17:01
Комментарий удален модератором.

Сергей
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Гаухартас" показал класс! Оформление,
исполнительское мастерство, вокал, тан-
цоры-все высший класс.Очень рад за них!

Читатель
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все выступили хорошо. Максим, может вам поучиться культуре? Почему обязательно надо об....ать местных? Если вам что то не нравиться, отправляйтесь сами за московской культурой.... может они вас там научать "культуре"

Читатель
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищ ын, может ваш родственник предложил как сделать праздник неубогим. Поделитесь, впереди много праздников, может за оформление и организацию одного из них возьметесь. Посиотри на ваш креативный и неубогий подход.... раскритиковать все горазды
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