Денис Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил... #22







Отправлено: - 14:43 Пробрались из-за желания видеть кумира моей знакомой в первые ряды. было видно как на экране ,так и вживую,но было душно не протиснуться,низкорослым и на экране ничего не видно. Рок острова,конечно культовая группа своего времени,но для шоу они вообще никаким макаром не лезли. Девушка рядом произнесла вслух,что скучно, не интересно. но когда звучали до боли избитые хиты, тогда фанаты прыгали закинув руки вверх,только лифчики вверхне бросали. но пели острова вживую,но ни шоу и, ни праздника в выступлении не ощущалось. для камерного концерта еще куда ни шло. Потом вышла никому не известная заслуженная артистка, ее вообще не было слышло. Такая проблема со звуком была и в Рудном в прошшлые года,но это вина организаторов,не настроили не отрепетировали. ощущается,что если был круглый юбилей как в последний раз то организация была бы посолидней.Дайнеку , кто приглашал, ну,хотя бы не оголялясь как ЛОрак. звучание овно. все ждали фейерверк, и тут он грянул из-за здания акимата. в акимате,видимо было хорошо и слышно и видно,со стороны сцены тоже отлично видно...но бедные люди не могли понять по паузе то ли закончился,то ли ...и опять грянул и чуть выше шары огня наконец-то показались все смотрящим.кстати,новая для наших мест фишка с онлайн трансляцией с дрона показывало всю красоту фейерверка. К слову сказать в Рудном было лучше в этом году,как ниогда .даже с кустаная туда целый эшелом машин уезжал.