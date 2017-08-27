Цитата: Vital:

Интереснно как общество создать то?



Ты лучше задумайся ,как дудет со 112 в дуэте,

Он гляжу сбежал уж от тебя

Цитата: Vital:

А по делу не кто так и незказал.



А по делу,было звание Герой Советского Союза,

И чётко прописано ,за какие подвиги и заслуги его присваивали.

Кое кто решил к этому званию подмазаться

А ты ему в дуду подвываешь.