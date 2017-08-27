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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4539
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интереснно вот и где вас выкармливают. ? Неужели это и есть модарнизация сознание. ? Страшно . а ведь вы все в реале правильные. А потом крошки в праздник собираите. Горько все это. Я точьно уже решил. Спасибо вам всем .
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.08.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Интереснно как общество создать то?

Ты лучше задумайся ,как дудет со 112 в дуэте,
Он гляжу сбежал уж от тебя :lol:
Цитата:
Vital:
А по делу не кто так и незказал.

А по делу,было звание Герой Советского Союза,
И чётко прописано ,за какие подвиги и заслуги его присваивали.
Кое кто решил к этому званию подмазаться
А ты ему в дуду подвываешь.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4539
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиля. Не че я не поддувал. . я реально считают что все герои . все и те которых забыла партия кпсс.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4539
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вы все считаете что я тоже не прав. Ставте свои плюсики или минусике. Мне пофиг.
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=_=
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 18:12
Комментарий удален модератором.

(TT)
qwerty




Отправлено: 27.08.17 - 18:20
Комментарий удален модератором.

§ Vital
qwerty
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4539
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вот че интереснно. Михалыч призывает бан . призывает сидя в кустах. Это нормально? Незнаю даже. . как коментировать. Вроде на всяк нужно мимо проходить. . вам новым модернизированым с ними жить . я умываю руки. Цель поставил. Я уже знаю где нужно закончить свою старость.
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§ Vital
qwerty
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4539
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще раз обьясняю дебилам( лавров) все герои . ВСЕ ГЕРОИ.
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