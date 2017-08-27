не в курсе Re: День города #2







Отправлено: - 12:16 Цитата: По моим оценкам тысяч 30. Кто знает точней?

Пхахаха. "По моим оценкам", - ты чо сидишь в центре цифрового контроля ДВД перед мониками и хвастаешься нам, или ты вручную ходил и считал? Толпа имеет свойство перемещаться. Меня не было на празднике, меня не считай.