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§ NG.kz
День города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29413
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто нибудь в курсе, сколько людей было в центре на Дне города? По моим оценкам тысяч 30. Кто знает точней?
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Zyoma
Re: День города




Отправлено: 27.08.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не все ли равно?

не в курсе
Re: День города




Отправлено: 27.08.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По моим оценкам тысяч 30. Кто знает точней?

Пхахаха. "По моим оценкам", - ты чо сидишь в центре цифрового контроля ДВД перед мониками и хвастаешься нам, или ты вручную ходил и считал? Толпа имеет свойство перемещаться. Меня не было на празднике, меня не считай.

nemes
Re: День города




Отправлено: 27.08.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В кОстанае нет такого кол-ва жыльцов. :-o

§ Vital
Re: День города
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4532
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
29343 где то так. Если б я приехал то было б 29344.
Профайл

112
Re: День города




Отправлено: 27.08.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
29343 где то так. Если б я приехал то было б 29344.


ему можно верить. он гаварит правда.

Олег Михайлов
Re: День города




Отправлено: 27.08.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Центральная площадь перед акиматом вмещает 5000 тыс человек...

НУР
Re: День города




Отправлено: 27.08.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть сделай 12 лет обучения,всё равно будут тупить такими вопросами.Вы были там? Нужно знать размер площади.Посчитайте размер по плотности людей.Чем ближе к сцене плотность на кв.м 6челов,8 при давке.Посчитайте средний и задний ряды. А лучше продовать билеты и всех на стадион по местам Вопрос опадёт.
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