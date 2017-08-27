Цитата: для тех кто в танке:

Союза — высшая степень отличия СССР. Высшее

Хех..

Сейчас СССР?

Тогда да, когда СССР был и живы были многие ветераны..

Сейчас их практически нет, другая страна, но свою страну они защищали героически и вас в том числе..

И именно они и останутся Героями, каждый кто за вас пролил свою кровь, как бы вы не глумились над ними..