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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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мимоехалЪ
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Вот, уже один не выдержал.
Прикрываясь почему то МИД России, начал от злости ругаться.
Ему вроде все по хорошему, на пальцах объясняли.
Ну если не понимаешь ты, почему ругаешься на других ?
По сути то все как раз обратно.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
для тех кто в танке:
Союза — высшая степень отличия СССР. Высшее

Хех..
Сейчас СССР?
Тогда да, когда СССР был и живы были многие ветераны..
Сейчас их практически нет, другая страна, но свою страну они защищали героически и вас в том числе..
И именно они и останутся Героями, каждый кто за вас пролил свою кровь, как бы вы не глумились над ними..
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4532
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для тех кто не в танке.
Ты свой закон про героев на бумаге в трубочку сверни и в одно место себе засунь.
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2996
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.08.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Витал не поддерживай наверно мою точку зрения, сейчас толпа возбУждена, на тебя со злости накинутся..


Цитата:
112:
Потому и у дракоши не пишусь, чтоб его не трогали..

Привык здесь строить воина-одиночку,ляшкой бить себя в грудь со словом Я один такой на форум,теперя не один,лаврами делится с дружбанами придётся

:lol:
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2996
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.08.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ты свой закон про героев на бумаге в трубочку сверни и в одно место себе засунь

Умишка ты Виталик недалёкого.
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михалыч
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Да пошли они( с) дебилы


твой уровень.
об этом и раньше все знали.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4532
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вас даже жаль. Вы Лиля сами того незаметили как модернизировались. Ну не че. Я вас вылечу💏💑👫👪
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михалыч
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у водилы крыша тоже поехала.
статус пора менять.
на пару с таксистом всех предателей приравняли к героям.
по мне так обоих забанить навечно.

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
оскорбление памяти .
эти люди - два типа- кто их родил и вырастил.
всех к ответу.

мрак
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выключите это в шапке. он же бухой.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4532
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так че? Кто выеграл то в споре? Буквоед или практик. Кто герой? Кто достоен звезды? Или нет звезды. Или просто есть линия партии.
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мимоехалЪ
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я вас вылечу

По моему тебе уже пора, лечится от запоев.

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3877
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 27.08.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ставлю минусы 112- ому, и его сообщнику Виталику. Поступки выпускника щараги меня давно не удивляют. Трус он и в Африке трус.Отсюда всего низости.
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Страница 371 из 371«1...369370371
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