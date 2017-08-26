Бакберген Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном... #16







Отправлено: - 11:21 я свинью за пять секунд разделаю, из деревни я, колю ее по мусульманскому обычаю, то есть читаю молитву, а потом перерезаю горло, потом приступают мой друзья шмалят то есть очищают кожу, самое лучшее шмалить в соломе трижды, говорят сало бывает отличное (сам не пробовал, мусульманин) потом приступаю я, очищаю от внутренностей, срезаю сало, потом по нашему обычаю разделываю Жілектеп, то же все с молитвами, потом жаркое, джуз грам, и поем песни сначала Украинские, потом Русские, потом Казахские (я пою они подпевают) а потом советские, гулять так гулять, я был лучшим забойщиком в деревне, говорят что у меня "легкие руки" и сало и мясо после моего забоя самые лучшие получаются.