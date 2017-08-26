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§ NG.kz
В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном и перетягивали автомобиль
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29413
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спортсмены лихо водружали овцу себе на шею и невозмутимо приседали. Наблюдавшие за этим дети, да и что скрывать, я тоже, застыла в тихом ужасе. Бедное животное.
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Читатель 1
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...




Отправлено: 27.08.17 - 10:15
Комментарий удален модератором.

Бакберген
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...




Отправлено: 27.08.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я свинью за пять секунд разделаю, из деревни я, колю ее по мусульманскому обычаю, то есть читаю молитву, а потом перерезаю горло, потом приступают мой друзья шмалят то есть очищают кожу, самое лучшее шмалить в соломе трижды, говорят сало бывает отличное (сам не пробовал, мусульманин) потом приступаю я, очищаю от внутренностей, срезаю сало, потом по нашему обычаю разделываю Жілектеп, то же все с молитвами, потом жаркое, джуз грам, и поем песни сначала Украинские, потом Русские, потом Казахские (я пою они подпевают) а потом советские, гулять так гулять, я был лучшим забойщиком в деревне, говорят что у меня "легкие руки" и сало и мясо после моего забоя самые лучшие получаются.

Бакберген
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...




Отправлено: 27.08.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
потом по желанию наших земляков, делал сұрлеу, то есть вяление мяса по Казахский, потом я узнал что продукт называется в европе "хамон" может 10 лет храниться, можешь срезать понемногу и подавать на стол как деликатес, очень хорошая закуска.

Бакберген
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...




Отправлено: 27.08.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если еще обдать березовым дымом, обязательно корой, то это вообще...

§ 112
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...
112


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Сообщений: 6248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бакберген:
свинью за пять секунд разделаю, из дер

Нет, ты расчленяешь, пытаешь и издеваешься над животным..
По мнению людей, кто есть покупной фарш из сои и туалетной бумаги с добавлением запаха мяса, ты просто дикарь..
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§ 112
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то хять извращался, бывший, резать свинью как барашка..
Скажу очень такое не очень зрелище..
Братан по матери, ему 13 тогда было, я немного взрослее, в свинью колом начал в сердце втыкать, а та орет и не умирает..
Не знаю, он ей там раз 25 тыкнул, она наверно умерла от шока, а не от попадания в сердце колюще острого предмета..
Ну в детстве все мы учились как убивать, для того чтобы есть..
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§ 112
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одноклассник на забое, тогда у меня подработка кирпичный был, тот на забое..
Нам по 14..
Там убивают или глушат кувалдой по носу..
Тот не попадал, с психу по голове, рогам быков то, а то и по ногам..
Но там нужно чтоюы все было целое и кровоподтеков не было..
Тоже учился убивать, чтобы есть..
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Kairat stayer
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...




Отправлено: 27.08.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен конечно, что баран не при делах, вместе с тем, қой көтеру (поднимание барана) древняя игра кочевников, тем самым они развивали силу, гантелей и гир же не было. Всё очень просто, чем больше приседаний с животным на плечах делал участник, тому и доставался в качестве приза баран.

безумец
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...




Отправлено: 27.08.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по миру посмотрите каких только нет народных состязаний и эти народы до сих пор их проводят и надо сказать,что это сильно впечатляет,,,а первобытные игры напоминают об естественном отборе в природе,если мы не будем питаться свежим мясом и подсядем на ГМО,то наш иммунитет ослабнет и мы не сможем себя прокормить,,
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