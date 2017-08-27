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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11741
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.08.17 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже (-) минусЦитата:
Vital:
(-)
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мимоехалЪ
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
+++:

(+) :lol:

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Смотря на то как ты глумишься над памятью Героев Советского Союза

Где?
Там где ты объявил своего деда, вероятно участника и ветерана ВОВ, Героем Советского Союза? Потому что утверждаю, что звездочкой Героя награждали особо отличившихся воинов?

Цитата:
Vital:
защищать свою родину это истественный поступок тогда и не фиг выделять на касты. Значит все герои . А глумитесь вы как раз то отделя всех на элиту и простых. Все шли в бой все под пулями были. Значит все герои


Касты это в Индии. Здесь же речь про награды и звания, не путайся. И того кто воевал успешной того и награждали. В том числе и званием Героя Советского Союза. По сути сами воины и отличались сами, те кто отличился в бою, проявил находчивость, смекалку и героизм и уничтожил больше противника, тех и награждали.

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
понятие " заслужить" уже давно себя опозорило.

Чем?
Служить, нести службу. Что здесь позорного?
Другое дело кому или чему служить. Вот здесь можешь и опозориться.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

Там где ты объявил своего деда, вероятно участника и ветерана ВОВ, Героем Советского Сою

Да..
Для тебя герои это совсем другие люди, со шмайсером в руках и свастикой над головой..
Мы проиграли Войну..
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4528
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гость . ты реально притворяешся? Модернизированый что ли? Награды ,грамоты, значки. Вспомни как это происходило в партии кпсс. Тебе не че не напоминает с новой партии нур- отан. Щас кого награждают? Нече не напоминает? ( не в коем случаи незабираю медали) считаю все герои и не только на гранитной аллеи.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 15:33
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 27.08.17 - 15:38
Комментарий проходит проверку.

* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 15:38
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 27.08.17 - 15:40
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2994
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.08.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше был один с прибабахом
Сейчас с Виталиком в дуэте
:lol:
(+)пусть идёт на отдых по состояния здоровья.
Голова сапсем плоха
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 27.08.17 - 15:45
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Ответить Новый топик
Страница 370 из 370«1...368369370
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