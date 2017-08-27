Цитата: 112:

Смотря на то как ты глумишься над памятью Героев Советского Союза

Где?

Там где ты объявил своего деда, вероятно участника и ветерана ВОВ, Героем Советского Союза? Потому что утверждаю, что звездочкой Героя награждали особо отличившихся воинов?



Цитата: Vital:

защищать свою родину это истественный поступок тогда и не фиг выделять на касты. Значит все герои . А глумитесь вы как раз то отделя всех на элиту и простых. Все шли в бой все под пулями были. Значит все герои



Касты это в Индии. Здесь же речь про награды и звания, не путайся. И того кто воевал успешной того и награждали. В том числе и званием Героя Советского Союза. По сути сами воины и отличались сами, те кто отличился в бою, проявил находчивость, смекалку и героизм и уничтожил больше противника, тех и награждали.