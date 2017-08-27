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≡ В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190 тенге за 1 кг		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190 тенге за 1 кг
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29412
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба акима Костаная, в августе 2017 года из стабилизационного фонда будет реализован рис по фиксированной цене 190 тг за 1 кг.
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* 112
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рис диетики в основном едят..
Тоннами наверно..
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