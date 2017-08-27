NG.kz В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190 тенге за 1 кг



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:49 Как сообщает пресс-служба акима Костаная, в августе 2017 года из стабилизационного фонда будет реализован рис по фиксированной цене 190 тг за 1 кг.

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