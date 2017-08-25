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≡ Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29412
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У каждого времени свои герои, свои названия, своя идеология и приоритеты. Хорошие ли, плохие ли, рассудит время, но это была и есть история родного города, уже, увы, для немногих кустанайцев. Поэтому в канун 138-го Дня рождения города как не освежить в памяти знакомые названия , а в первую очередь просветить понятия не имеющих об истории места, где они живут.
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§ Моше
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4340
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 26.08.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, ты лучше скажи мне, как расшифровывается название района Костаная - ПЧСТР? Что-то связанное с поездной станцией, это понятно, но если точнее, кто скажет? Всегда было любопытно, ибо даже гугл молчит...в технических книжках даже такой абревиатуры гугл не находит. :lol:
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* 112
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аль Фараби тоже лет через 20 переименуют..
И уже сегодняшние, нет, даже пока не родившиеся, будут в каком нибудь 2095м году спрашивать у молодежи про Аль Фараби улицу..
Те с радостью скажут что это древняя купюра, которая когда то существовала в пределах тогдашнего государства под названием таможенный Союз..
Лишь немногие будут помнить эту почему то для них дивное название, которое не оканчивается на Стрит и не носит номерного порядкового номера, например 112..
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* 112
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
арик, ты лучше скажи мне, как расшифровывается название района Костаная - ПЧСТР? Что-т

Вот никогда не задумывался..
С детства еще в прощайках там у родичей по путям шли туда и ночевали..
ПЧСТРА и ПЧСТРа, особенно никто не задумывался..
Ну как то же РСУ или КСМК, через которое я сокращал путь в школу и где в 7 лет упал в колодец зимой..
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§ Алиса
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3579
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 27.08.17 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
ПЧСТР?

а что Марик уже как-то связан с железной дорогой? :-o
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Вайпер .
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 27.08.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Арстанбеков , конечно герой , но был ещё один из руководителей НКВД , который кстати проживал в Кустанае , до самой кончины - это Гончаров Иван Михайлович , Нач УНКВД Семипалатинской , потом Гурьевской ( в 1940 году ) , начальник УМГБ Карагандинской области , начальник УМВД Кустанайской области ( около года ) , перед пенсией возглавлял и УКГБ Кустанайской области . Знал его лично .

* 112
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
что Марик уже как-то связан с железной дорогой?

Мать и отец работали на жд дороге же.
И дом у нас ведомственный был для жд дорожников..
А я вагонетки воровал на кирпичном с пасанятами и угоняли их.
По зрению тогда не пошел на машиниста в Целинограде, уже ведь даже поступать приехал туда..
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