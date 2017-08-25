112 Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для... #106





(Пользователи) Сообщений: 6244

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:59 Аль Фараби тоже лет через 20 переименуют..

И уже сегодняшние, нет, даже пока не родившиеся, будут в каком нибудь 2095м году спрашивать у молодежи про Аль Фараби улицу..

Те с радостью скажут что это древняя купюра, которая когда то существовала в пределах тогдашнего государства под названием таможенный Союз..

Лишь немногие будут помнить эту почему то для них дивное название, которое не оканчивается на Стрит и не носит номерного порядкового номера, например 112..