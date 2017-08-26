112 Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки... #33





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 15:07 Цитата: мимоехалЪ:

что это наши власти довели народ до такого.

Как можно довести до такого хорошо одетых и обеспеченных?

Ты на картинку посмотри, там что, с детдомов или нуждающиеся?

Обычная халява, против которой не выдержит ни один человек на планете..