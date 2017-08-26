Цитата: 909:

а народник по Амангельды и бэха не уступила дорогу

Ога, тока наоборот и Х - 5 пытался даже уйти от таксиста, но тот его догнал, втащил где то в районе заднего крыла так, что то налетел на бордюр и после кульбита три совершил через крышу.