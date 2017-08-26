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≡  ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха + такси + бэха		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха + такси + бэха
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29412
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП Шаяхметова - Амагельды , бэха + такси + бэха
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909
Re: ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха...




Отправлено: 27.08.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пешеход:

я почему то тоже так подумал, что бэха по Шаяхметова шла, а народник по Амангельды и бэха не уступила дорогу

§ Обликоморале
Re: ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3607
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.08.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
909:
а народник по Амангельды и бэха не уступила дорогу

Ога, тока наоборот и Х - 5 пытался даже уйти от таксиста, но тот его догнал, втащил где то в районе заднего крыла так, что то налетел на бордюр и после кульбита три совершил через крышу.
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Re: ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха...




Отправлено: 27.08.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко такси. Теперь восстанавливать 2 машины. А в такси идут не самые обеспеченые. На еду заработать хватит
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