/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил празднование Дня города фейерверком		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил празднование Дня города фейерверком
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29412
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.17 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцев порадовали алматинская группа "Гаухартас", заслуженная артистка РК Айжан Нурмагамбетова, российская группа "Рок-Острова" и певица Виктория Дайнеко, известная еще со времен конкурса "Фабрика звезд".
Читать новость

читатель
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
А где она такая есть-то? Талдык-то в Алматинской области... или что-то изменилос

До 2001года была Талдыкорганская область, потом стала Алмаатинская........

Четверть Серик
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Полтора Иван:
Выступление Виктория Дайнеко вообще ни о чём...так себе..типа на без рыбье и рак рыба...реально лучше пригласили бы Джигурду..хоть по угорали бы или алкоголика Лепса.

Какой то ты мутный ,Иван,неправ, ты, лучше наших акынов некого и нет, да ты и сам это знаешь, только тут мутиш, тыж патриот нашей страны не?А хочешь на алкашей смотреть...

§ Обликоморале
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3607
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.08.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читал в других СМИ,что Виктория Д. в обморок падала на таможне, потом в Кустанае лежала под капельницей, возможно из за этого
Цитата:
Алиса:
чето мямлила себе под нос.
Профайл

Товарищ Ын
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родственник, бывший на сим мероприятии, говорит. что шибко провинциально и убого выглядело.
Не смогли организовать праздник для города, бездари

Ниша
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Звуковое оборудование никакущее в школах динамики лучьше работают и не дребезжат. Из за низких частот которых было слишком много и дребезжащего звука голосов артистов небыло слышно. Да еще и ГАИ под конец умудрилось для какого то чиновника перекрыть Тарана за концертным залом и пустить Икарусы по Дулатова где горожане на дороге парковали свои авто. Не знаю в итоге сколько машин задел автобус но он там явно проехать не смог. Достали уже небожители своими привилегиями и остановкой движения . Совесть имейте.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: drakon, DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 126
Пользователей: 2
Всего: 128

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх