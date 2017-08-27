Ниша Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил... #19







Отправлено: - 13:50 Звуковое оборудование никакущее в школах динамики лучьше работают и не дребезжат. Из за низких частот которых было слишком много и дребезжащего звука голосов артистов небыло слышно. Да еще и ГАИ под конец умудрилось для какого то чиновника перекрыть Тарана за концертным залом и пустить Икарусы по Дулатова где горожане на дороге парковали свои авто. Не знаю в итоге сколько машин задел автобус но он там явно проехать не смог. Достали уже небожители своими привилегиями и остановкой движения . Совесть имейте.