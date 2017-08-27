Цитата: Vital:

Незнаю Мукан я некогда недрался за еду. Незнаю что это такое. Когда был маленьким у родителей всегда была картоха на столе. Не рис не другие навороты. Наверно поэтому привык к картохе. С детство это все.

Для меня идеальный стол это: картоха,огурчики,грибочки,помидорчики и мясо

молодцы родители!!! что не дали почувствовать, кризис, я представляю как они напрягались, им памятник надо поставить.Цитата: мимоехалЪ:

Это ты времена Йуды меченного вспомнил, перестроечные, до 1986 года, крупы разные были в свободной продаже и без всякой очереди.



на счет круп и вермишели и макаронов, их просто не было, в 15 магазине была соль и морская консервированная морская капуста из Вьетнама, а на счет перловки у меня осталась память, вывихнуты палец, когда кто то крикнул что перловку "выбросили" все рванули туда в другой конец магазина, а у меня на пальце была намотана ручка от "сетки" кто жил в то время знает что это такое, и перепутались наши сетки с тетенькой она рванула туда и потащила меня, при чем метра два уже лежащего по полу, однако смогла добиться своего, заняла очередь, по моему 45я была, и я за ней пристроился, простоял до закрытия магазина, закон подлости перловка закончилась, к вечеру палец опух, в травмпункт обратился на другой, не приняли, посмеялись "ты что мужик бабой стал по таким пустякам обращаешся" сейчас палец немного кривой, работает не до конца.