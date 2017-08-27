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§ NG.kz
В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190 тенге за 1 кг
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29412
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба акима Костаная, в августе 2017 года из стабилизационного фонда будет реализован рис по фиксированной цене 190 тг за 1 кг.
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* drakon
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11740
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.08.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вам ещё 2 дня назад - говорил.
В очередь надо было - становиться.
А то будет - как с Шарлоткой... :lol:
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андрей
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...




Отправлено: 27.08.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так он и так по 200 был , ребят вы зажирались на не своих местах , при чём до такой степени , что уже не одупляетесь , время людей которым вешали лапшу прошло , вам бы самим с " небес " спуститься , без посторонней помощи ...... :-x :-x :-x

§ Обликоморале
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3607
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.08.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А то будет - как с Шарлоткой

Да у вас еще бы круче было бы действие, если бы расстреливали за это на месте.
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§ Vital
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4524
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После скандала с зерном ,может выеснится что риса в стабфонде тоже всего два мешка. А может поэтому срочно выстовили на продажу что б все подчистить перед проверкой😒
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§ Обликоморале
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3607
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.08.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Я еще перед " концом света 2012 года" Анкл Бенсом затарился, теперь до 2030 хватит))
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§ Vital
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4524
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я чет к рису равнодушен. Мне больше картоха по душе. Даже если он совсем изчезнит с прилавка я и не в спомню про него.
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Мукан
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...




Отправлено: 27.08.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А я чет к рису равнодушен. Мне больше картоха по душе. Даже если он совсем изчезнит с прилавка я и не в спомню про него.

вишь как зажрался, а я когда то в Советские времена за перловку дрался в 15 магазине, в то время рис был недосягаемой мечтой.

§ Vital
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4524
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незнаю Мукан я некогда недрался за еду. Незнаю что это такое. Когда был маленьким у родителей всегда была картоха на столе. Не рис не другие навороты. Наверно поэтому привык к картохе. С детство это все.
Для меня идеальный стол это: картоха,огурчики,грибочки,помидорчики и мясо.
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мимоехалЪ
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...




Отправлено: 27.08.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мукан:
за перловку дрался в 15 магазине

Это ты времена Йуды меченного вспомнил, перестроечные, до 1986 года, крупы разные были в свободной продаже и без всякой очереди.

* drakon
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11740
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.08.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мукан:
а я когда то в Советские времена за перловку дрался в 15 магазине,

А я в Армии наелся - Перловки.Кирза у нас - называлась... :lol:
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Мукан
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...




Отправлено: 27.08.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Незнаю Мукан я некогда недрался за еду. Незнаю что это такое. Когда был маленьким у родителей всегда была картоха на столе. Не рис не другие навороты. Наверно поэтому привык к картохе. С детство это все.
Для меня идеальный стол это: картоха,огурчики,грибочки,помидорчики и мясо

молодцы родители!!! что не дали почувствовать, кризис, я представляю как они напрягались, им памятник надо поставить.Цитата:
мимоехалЪ:
Это ты времена Йуды меченного вспомнил, перестроечные, до 1986 года, крупы разные были в свободной продаже и без всякой очереди.

на счет круп и вермишели и макаронов, их просто не было, в 15 магазине была соль и морская консервированная морская капуста из Вьетнама, а на счет перловки у меня осталась память, вывихнуты палец, когда кто то крикнул что перловку "выбросили" все рванули туда в другой конец магазина, а у меня на пальце была намотана ручка от "сетки" кто жил в то время знает что это такое, и перепутались наши сетки с тетенькой она рванула туда и потащила меня, при чем метра два уже лежащего по полу, однако смогла добиться своего, заняла очередь, по моему 45я была, и я за ней пристроился, простоял до закрытия магазина, закон подлости перловка закончилась, к вечеру палец опух, в травмпункт обратился на другой, не приняли, посмеялись "ты что мужик бабой стал по таким пустякам обращаешся" сейчас палец немного кривой, работает не до конца.

§ Vital
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4524
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще помню поля раздовали всем в организациях. Местные в курсе. Так вот собиремся кучей родствеников и едем на целый день. Сначало сажаем. Потом на прополку. Напашишся в усмерть. А в конце потом мама накроет покрывало а на нем явство божественые : картоха отварная,редиска,огурчик,лук зеленый. Ну и делекатес колбаска. И какой нафиг там рис или перловка. Отстой этот ваш рис.
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мимоехалЪ
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...




Отправлено: 27.08.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мукан:

:lol:
Вы это детям рассказывайте, а не тем кто жил в те года.
Такую чушь порой напишут, что аж до коликов смешно.

* drakon
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11740
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.08.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
потом мама накроет покрывало а на нем

Цитата:
Vital:
картоха отварная,редиска,огурчик,лук зеленый. Ну и делекатес колбаска.

Да,Виталя,у нас Огород был - за Забором.
Копали Картоху - по очереди,собирались все.
Дети,соседи - тоже с детьми.Убирали огород
за один день.Но почему то Ужинали на Огороде.
Деликатессом у нас было -копчённое сало с
мясом,которое мы - Пацаны,ели немытыми
руками.Родители - ругали нас,наверное
для вида.А мы были гордЫ,проделанной
работой...
:lol:
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