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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4524
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор мне без разнице чья это дача по документам. Хоть троюродной сестры по двоюродной матери его крестной. Раз они там всей семьей троюродной тусуются значит все в норме. Значит хорошие люди.
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2993
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.08.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталик,ты ещё расчитываешь ,что на дачу тебя пригласит :lol:
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4524
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да. Еще Лиля я расчитываю что б ты меня на пирог пригласила. Вобщем кто нибудь пригласите меня😢😉😃
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Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
ор я еще раз попробую обьяснить. Что герои советского союза ВСЕ кто воевал а не только те кто лежит на спец аллеи.
Вот это имеет виду Марик. Да и времена были смутные. Значки героя давали выборочно как в лотерею выиграть. К примеру один пилот мог сбить 100 самолетов ну ему не дали . фамилия нетакая . а другому за 20 самолетов дали . и фамилия как надо и нет родственико сидевших за аполитичное настроение.

Ты какой-то ведомый, не имеющий ни своего мнения, ни своих взглядов. 112, тот понятно, своим враньем пытается добрать хоть каплю уважения, за чужой счёт, потому своего у него отродясь не было. Поэтому и объявил своего деда героем, хотя награды давались отличившимся воинам, за поступок или подвиг. И награждать всех подряд не имеет никакого смысла.
А защищать свою Родину, своих близких естественный поступок нормального человека, но никак не геройство. И объявлять героем только на том основании, что воин-воюет, есть глумление над памятью. Что с успехом делает 112.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4524
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну раз защищать свою родину это истественный поступок тогда и не фиг выделять на касты. Значит все герои . А глумитесь вы как раз то отделя всех на элиту и простых. Все шли в бой все под пулями были. Значит все герои.
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