Цитата: Vital:

ор я еще раз попробую обьяснить. Что герои советского союза ВСЕ кто воевал а не только те кто лежит на спец аллеи.

Вот это имеет виду Марик. Да и времена были смутные. Значки героя давали выборочно как в лотерею выиграть. К примеру один пилот мог сбить 100 самолетов ну ему не дали . фамилия нетакая . а другому за 20 самолетов дали . и фамилия как надо и нет родственико сидевших за аполитичное настроение.

Ты какой-то ведомый, не имеющий ни своего мнения, ни своих взглядов. 112, тот понятно, своим враньем пытается добрать хоть каплю уважения, за чужой счёт, потому своего у него отродясь не было. Поэтому и объявил своего деда героем, хотя награды давались отличившимся воинам, за поступок или подвиг. И награждать всех подряд не имеет никакого смысла.

А защищать свою Родину, своих близких естественный поступок нормального человека, но никак не геройство. И объявлять героем только на том основании, что воин-воюет, есть глумление над памятью. Что с успехом делает 112.