/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190 тенге за 1 кг		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190 тенге за 1 кг
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29411
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба акима Костаная, в августе 2017 года из стабилизационного фонда будет реализован рис по фиксированной цене 190 тг за 1 кг.
Читать новость

§ drakon
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.08.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вам ещё 2 дня назад - говорил.
В очередь надо было - становиться.
А то будет - как с Шарлоткой... :lol:
Профайл

андрей
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...




Отправлено: 27.08.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так он и так по 200 был , ребят вы зажирались на не своих местах , при чём до такой степени , что уже не одупляетесь , время людей которым вешали лапшу прошло , вам бы самим с " небес " спуститься , без посторонней помощи ...... :-x :-x :-x

* Обликоморале
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.08.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А то будет - как с Шарлоткой

Да у вас еще бы круче было бы действие, если бы расстреливали за это на месте.
Профайл

§ Vital
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4518
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После скандала с зерном ,может выеснится что риса в стабфонде тоже всего два мешка. А может поэтому срочно выстовили на продажу что б все подчистить перед проверкой😒
Профайл

* Обликоморале
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.08.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Я еще перед " концом света 2012 года" Анкл Бенсом затарился, теперь до 2030 хватит))
Профайл

§ Vital
Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4518
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я чет к рису равнодушен. Мне больше картоха по душе. Даже если он совсем изчезнит с прилавка я и не в спомню про него.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Vital, Обликоморале

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 122
Пользователей: 2
Всего: 124

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх