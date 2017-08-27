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≡ Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил празднование Дня города фейерверком		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил празднование Дня города фейерверком
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29411
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.17 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцев порадовали алматинская группа "Гаухартас", заслуженная артистка РК Айжан Нурмагамбетова, российская группа "Рок-Острова" и певица Виктория Дайнеко, известная еще со времен конкурса "Фабрика звезд".
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читатель
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
А где она такая есть-то? Талдык-то в Алматинской области... или что-то изменилос

До 2001года была Талдыкорганская область, потом стала Алмаатинская........

Четверть Серик
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Полтора Иван:
Выступление Виктория Дайнеко вообще ни о чём...так себе..типа на без рыбье и рак рыба...реально лучше пригласили бы Джигурду..хоть по угорали бы или алкоголика Лепса.

Какой то ты мутный ,Иван,неправ, ты, лучше наших акынов некого и нет, да ты и сам это знаешь, только тут мутиш, тыж патриот нашей страны не?А хочешь на алкашей смотреть...

* Обликоморале
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.08.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читал в других СМИ,что Виктория Д. в обморок падала на таможне, потом в Кустанае лежала под капельницей, возможно из за этого
Цитата:
Алиса:
чето мямлила себе под нос.
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