Цитата: 112:

С удивлением обнаружил что не хватает уже



я же тебя учил этикету.

вот то что ты публикуешь- это хамство и оскорбление других.

постарайся это понять.

ты оскорбил всех кустанайцев своим поступком.

не делай так больше.

количество твоих нестиранных трусов никого не волнует.

постарайся это понять. спроси совета у окружающих если что непонятно.

до тебя должна дойти мысль-выставлять на общий обзор что ты сьешь и потом отправишь в унитаз,

или под кустик,что для тебя я понял привычнее,

это как оскорблять себя. унижать себя в глазах окружающих.