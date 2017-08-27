андрей Re: В Костанае выставили на продажу рис из стабфонда по 190... #2







Отправлено: - 11:49 Так он и так по 200 был , ребят вы зажирались на не своих местах , при чём до такой степени , что уже не одупляетесь , время людей которым вешали лапшу прошло , вам бы самим с " небес " спуститься , без посторонней помощи ......