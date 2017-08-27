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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 05:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

а ты что сам не такой как 112. тоже хвастаешь постояно

михалыч
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 06:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
С удивлением обнаружил что не хватает уже


я же тебя учил этикету.
вот то что ты публикуешь- это хамство и оскорбление других.
постарайся это понять.
ты оскорбил всех кустанайцев своим поступком.
не делай так больше.
количество твоих нестиранных трусов никого не волнует.
постарайся это понять. спроси совета у окружающих если что непонятно.
до тебя должна дойти мысль-выставлять на общий обзор что ты сьешь и потом отправишь в унитаз,
или под кустик,что для тебя я понял привычнее,
это как оскорблять себя. унижать себя в глазах окружающих.

рудничанин
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 06:32
Комментарий удален модератором.

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3876
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 27.08.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Михаилыч обьясни наконец своему бестолковому ученику. Что все Герои Советского Союза Костанащине имеют в Парке Победы на специальной аллее отдельные гранитные напольные таблички. Там всегда лежат живые цветы от родственников. Я никогда не читал, чтобы этот жалкий врунишка. Ходил почитать своего деда на этой аллее. Он даже не знает о существовании такой аллеи в городе.(((((( 8-)
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4518
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор я еще раз попробую обьяснить. Что герои советского союза ВСЕ кто воевал а не только те кто лежит на спец аллеи.
Вот это имеет виду Марик. Да и времена были смутные. Значки героя давали выборочно как в лотерею выиграть. К примеру один пилот мог сбить 100 самолетов ну ему не дали . фамилия нетакая . а другому за 20 самолетов дали . и фамилия как надо и нет родственико сидевших за аполитичное настроение.
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михалыч
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Что герои советского союза ВСЕ кто воевал


наивный чукотский юноша.
если не образован по жизни и так получилось ,
то время еще есть для того чтобы поднять свой уровень.
твой друг закончил шарагу, так раньше называлось.
у тебя какой уровень?
вас обьединяет я так понял одна проблема- неустроенность в личной жизни.
но зачем выпячивать на всеобщее обсуждение свои такие проблемы.
это не решит ваши проблемы. загоняя ихв угол, вы загоняете себя туда.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4518
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всмысле михалыч? Ты хочешь сказать что я неправ? Что простой дядя Вася из деревни черемушки прошедший все войну непрятавший за спинами друзей. Честно воевал а нетерся на кухни среди генералов недостоин звания героя советского союза?
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4518
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно. Михалыч если вам с доктором слово герой советского союза глаза режит. Назову их подругому. Народные герои советского союза. Устроит?
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4518
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет. Вот Народные герои советского союза без значка на груди.и спец места на гранитной аллеи.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4518
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
твой друг закончил шарагу, так раньше называлось.
у тебя какой уровень?

Чем тебе ненравится шарага? Тебя простые трудяги бесят?
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.08.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ты лучше расскажи как шашлыг с Мавриком. Замутили?))
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4518
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет. Пока еще не позвал. 😣😔☺
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