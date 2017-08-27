Цитата: Полтора Иван:

Выступление Виктория Дайнеко вообще ни о чём...так себе..типа на без рыбье и рак рыба...реально лучше пригласили бы Джигурду..хоть по угорали бы или алкоголика Лепса.

Какой то ты мутный ,Иван,неправ, ты, лучше наших акынов некого и нет, да ты и сам это знаешь, только тут мутиш, тыж патриот нашей страны не?А хочешь на алкашей смотреть...