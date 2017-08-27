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§ NG.kz
Флойд Мейвезер победил Конора МакГрегора техническим нокаутом в десятом раунде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29411
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нна кону этого боя стоял специальный пояс, который изготовил Всемирный боксерский совет (WBC). Трофей, получивший название Money Belt, изготовлен из крокодиловой кожи и содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов.
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ваще
Re: Флойд Мейвезер победил Конора МакГрегора техническим...




Отправлено: 27.08.17 - 11:35
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Флойд Мейвезер победил Конора МакГрегора техническим...




Отправлено: 27.08.17 - 11:43
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Флойд Мейвезер победил Конора МакГрегора техническим...




Отправлено: 27.08.17 - 11:45
Комментарий удален модератором.

* Тимур Гафуров
Re: Флойд Мейвезер победил Конора МакГрегора техническим...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 294
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 27.08.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В первоначальной версии этого сообщения был использован некорректный заголовок. Благодарю пользователя под ником "ваще" за своевременную поправку.
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ваще
Re: Флойд Мейвезер победил Конора МакГрегора техническим...




Отправлено: 27.08.17 - 11:49
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Флойд Мейвезер победил Конора МакГрегора техническим...




Отправлено: 27.08.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Благодарю пользователя под ником "ваще" за своевременную поправку.


Спасибо.
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