шолом рубашкин Re: "Надеюсь, эта победа нас всколыхнёт" - главный... #1





(Пользователи) Сообщений: 1100

Регистрация: 11.01.13 (Пользователи) Отправлено: - 22:01 Да сколько можно в жтот беспонтовый футбол вбухивать бабло? Как в пропасть. Никакого толку из года в год. Нафиг он тогда нужен?