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≡ "Надеюсь, эта победа нас всколыхнёт" - главный тренер ФК "Тобол"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Надеюсь, эта победа нас всколыхнёт" - главный тренер ФК "Тобол"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29407
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наставники "Тобола" и "Акжайыка" прокомментировали матч этих команд, который прошел в рамках 25-го тура чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-лиги сегодня, 26 августа, на стадионе "Центральном" в Костанае.
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§ шолом рубашкин
Re: "Надеюсь, эта победа нас всколыхнёт" - главный...
шолом рубашкин


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Сообщений: 1100
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 26.08.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да сколько можно в жтот беспонтовый футбол вбухивать бабло? Как в пропасть. Никакого толку из года в год. Нафиг он тогда нужен?
Профайл

100
Re: "Надеюсь, эта победа нас всколыхнёт" - главный...




Отправлено: 26.08.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чё-то попахивает "постановой" ко дню города. Первый мяч вратарь даже и не пытался взять. Да и во втором пнул тупо во вратаря, на удачу.

Читатель 1
Re: "Надеюсь, эта победа нас всколыхнёт" - главный...




Отправлено: 26.08.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трибуны пустые.... "Установка: футболистов отпустить в отпуск без содержания!"

ваще
Re: "Надеюсь, эта победа нас всколыхнёт" - главный...




Отправлено: 27.08.17 - 05:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Победа над аудсайдером конечно всколыхнет
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