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§ NG.kz
В Костанае отгремел фестиваль кавказской культуры
NG.kz

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Сообщений: 29407
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для участия в третьем республиканском фестивале кавказской культуры в Костанай приехали команды из Астаны, Караганды, Павлодара, Усть-Каменогорска и Атырау. Гости и местные кавказские общины показали костанайцам 25 номеров.
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ВВ
Re: В Костанае отгремел фестиваль кавказской культуры




Отправлено: 26.08.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот так, под мирным нашим шаныраком, все народы проживающие в нем, могут проявить свою национальную самобытность, всех с праздником!!!

Житель города
Re: В Костанае отгремел фестиваль кавказской культуры




Отправлено: 26.08.17 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот интересно, где были афиши, кто знал про это мероприятие? Организаторам минус за неосвещение, мы бы сходили, посмотрели.

Полтора Иван
Re: В Костанае отгремел фестиваль кавказской культуры




Отправлено: 27.08.17 - 00:18
Комментарий удален модератором.

§ Татьяна Назарук
Re: В Костанае отгремел фестиваль кавказской культуры
Татьяна Назарук


(Администрация)
Сообщений: 8
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.08.17 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель города:
А вот интересно, где были афиши, кто знал про это мероприятие? Организаторам минус за неосвещение, мы бы сходили, посмотрели.


А программу праздника на сайте мы, наверное, для себя писали? Об этом фестивале писали все наши СМИ. Вы, извините, будто с луны упали.
Профайл

секоша
Re: В Костанае отгремел фестиваль кавказской культуры




Отправлено: 27.08.17 - 04:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна Назарук:

Позволительно ли отвечать с таким негативом журналисту?
Луна, как и Земля, Солнце пишутся с большой буквы, так как названия космических тел

Житель
Re: В Костанае отгремел фестиваль кавказской культуры




Отправлено: 27.08.17 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна Назарук:

А программу праздника на сайте мы, наверное, для себя писали? Об этом фестивале писали все наши СМИ. Вы, извините, будто с луны упали.

Спасибо, что не укусили. Попейте успокоительное, прежде чем отвечать.

Гость
В Костанае отгремел фестиваль кавказской культуры




Отправлено: 27.08.17 - 09:36
Комментарий проходит проверку.
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