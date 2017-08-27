amduscias Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6158

Регистрация: 17.04.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:07 Цитата: Алиса:

лучше б под фонограмму пела.

У меня как раз подозрения на фанеру. Мало того, что у всех губы шамкали одно, а звук шел немного другой, Дайнеко в какой-то момент микрофон опустила, а звук шел, как от микрофона. Короче, фигня какая-то. Подозреваю я. Всех.