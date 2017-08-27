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§ NG.kz
Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил празднование Дня города фейерверком
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29407
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.17 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцев порадовали алматинская группа "Гаухартас", заслуженная артистка РК Айжан Нурмагамбетова, российская группа "Рок-Острова" и певица Виктория Дайнеко, известная еще со времен конкурса "Фабрика звезд".
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Денис
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, половина фейерврка осталась за кадром здания.видимо,другая половина была видна особым одаренным)

Так себе впечатления
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот салют был за акиматом. Не видно было. Дайнеко пела так что не было слышно совсем. Скучнг было. Не организованность

§ Алиса
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3578
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 27.08.17 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
идет Виктория Дайнеко

лучше б под фонограмму пела... Слова толком не разберешь: если песню знаешь - чего-то "понимаешь", а не знаешь- догадывайся, смотря на рот .... Ужастик какой-то... :-x
Нурмагамбетова и Рок-Острова в разы лучше слушались...
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Машенька
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Звук,конечно,бы9л -ОТСТОЙ!салют не плохой.

§ amduscias
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6158
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 27.08.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрела прямую трансляцию концерта на "Алау". Мне одной показалось, что у всех выступавших движения губ не совпадали со звуком?
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§ amduscias
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6158
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 27.08.17 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
лучше б под фонограмму пела.

У меня как раз подозрения на фанеру. Мало того, что у всех губы шамкали одно, а звук шел немного другой, Дайнеко в какой-то момент микрофон опустила, а звук шел, как от микрофона. Короче, фигня какая-то. Подозреваю я. Всех.
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костанаец
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 03:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мы даже не ждали эту Дайнеку.Уехали гулять в новый парк на Гашека и были приятно удивлены,что там тоже свой концерт.До темна пел и играл на гитаре (очень очень классно)молодой человек.Он сделал наш день.Так неловко,что не знаем его имени.Спасибо тебе,незнакомец!

111
Re: Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил...




Отправлено: 27.08.17 - 05:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

для вас праздник сделали а им все не нравится

Гость
Костанай после выступления Виктории Дайнеко завершил празднование Дня города фейерверком




Отправлено: 27.08.17 - 10:11
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