Читатель 1 Re: ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха... #8







Отправлено: - 22:05 Тоже читаю номер на заборе)). А что там за ящик с "тазиком" валяется??)) Или машина - это было "тазик с музыкой"?)