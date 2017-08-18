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Марина Шептухина:
Добрый день дорогая редакция . Подскажите пожалуйста , как ограничить в правах работающего члена семьи (мужа ) , который подсел на тотализатор и игры . Как правомерно его жене сделать так ,чтобы банк не выдавал ему кредиты. Как семье поставить игромана на учет
В принципе вам нужно обратиться в банк и переоформить вас счёт на себя, если не прокатит, полностью поменять счёт и открыть новый. Только я сомневаюсь, что это поможет. Лучше обратиться к помощи специалиста. Если не ошибаюсь, игромания считается заболеванием (хотя в Казахстане не уверен) и можно принудительно определить на лечение... Удачи