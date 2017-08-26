Цитата: Читатель 1:

Товарищ "Медный" подметил "какчество" стройки, а вот что интересно власти через год будут го

Для того чтобы что то говорить, нужно хотя бы что то сделать для города..

Этот товарищ в силу своей молодости пока что может говорить, а толку от этого?

Был праздник, для горожан, народ отдыхает, здравствует, зачем мешать ему своим нытьем?

Иди к строителям и скажи им, че тут то показывать на форуме?