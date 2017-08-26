Цитата: Житель города:

А вот интересно, где были афиши, кто знал про это мероприятие? Организаторам минус за неосвещение, мы бы сходили, посмотрели.



А программу праздника на сайте мы, наверное, для себя писали? Об этом фестивале писали все наши СМИ. Вы, извините, будто с луны упали.