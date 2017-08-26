112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5495





(Пользователи) Сообщений: 6230

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:24 Я это к чему спросите вы..

Я все к тому, что например герой Вила Смита экономил время даже не пив стакан воды на работе..

Зачем?

Чтобы не ходить в туалет и опять же экономить время.

На этом у него экономилось ровно 8 минут рабочего времени..

А вот если не сидеть на форуме как многие из вас, ведь дома можно же что то сделать своими руками?