Цитата: андрей:

Господи , что за дикари , откуда вы взялись на наши головы ????Был же нормальный цивилизованный , пусть и провинция , но цивилизованный город каких то 30 лет назад

Эти дикари потом еще по АЛАУ показывали как этого самого "барана" расчленяли и варили из него бесбармак. Причем из трех минутного ролика показывали расчленение - две с половиной минуты.

Цитата: в центре города приседали с бараном

Вообще то это овца если уж на уровне СМИ вещать. В общем - "мрак", как сказала бы Эллочка!