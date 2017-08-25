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≡ Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29407
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У каждого времени свои герои, свои названия, своя идеология и приоритеты. Хорошие ли, плохие ли, рассудит время, но это была и есть история родного города, уже, увы, для немногих кустанайцев. Поэтому в канун 138-го Дня рождения города как не освежить в памяти знакомые названия , а в первую очередь просветить понятия не имеющих об истории места, где они живут.
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§ Моше
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4340
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 26.08.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, ты лучше скажи мне, как расшифровывается название района Костаная - ПЧСТР? Что-то связанное с поездной станцией, это понятно, но если точнее, кто скажет? Всегда было любопытно, ибо даже гугл молчит...в технических книжках даже такой абревиатуры гугл не находит. :lol:
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§ 112
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.
112


(Пользователи)
Сообщений: 6230
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 23:59
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.
112


(Пользователи)
Сообщений: 6230
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 00:02
Комментарий проходит проверку.
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§ Алиса
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3578
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 27.08.17 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
ПЧСТР?

а что Марик уже как-то связан с железной дорогой? :-o
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