/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Фируза Шарипова добилась исторического успеха в профессиональном боксе		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Фируза Шарипова добилась исторического успеха в профессиональном боксе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29406
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Астане состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок казахстанки Фирузы Шариповой против болгарки Милены Колевой. На кону стояли два чемпионских пояса по версиям WIBA и WBU в лёгком весе.
Читать новость

FOMA
Re: Фируза Шарипова добилась исторического успеха в...




Отправлено: 26.08.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец, без спорно заслужила! Я буду ее называть "Мукушла".
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: drakon, 112

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 127
Пользователей: 3
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх