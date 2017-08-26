NG.kz На достойном уровне азы английского языка постигают в Костанайской области около 8 000 детей



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:21 В новом учебном году в школах Костанайской области откроется 31 класс с преподаванием одного из предметов на английском языке. Экспериментальными станут 7-9-е классы в 19 школах 14 городов и районов области.

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