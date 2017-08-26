/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На достойном уровне азы английского языка постигают в Костанайской области около 8 000 детей		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
§ NG.kz
На достойном уровне азы английского языка постигают в Костанайской области около 8 000 детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29406
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В новом учебном году в школах Костанайской области откроется 31 класс с преподаванием одного из предметов на английском языке. Экспериментальными станут 7-9-е классы в 19 школах 14 городов и районов области.
Читать новость

§ Серый волк
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9006
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.08.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-) :-)
Тьфу, тьфу, тьфу, как хорошо вовремя получить правильное качественное образование по предметам физика, алгебра, чтоб с маразмом некоторых элементов в стадии распада на атомы не сталкиваться. :-)

Я стою у доски, десять формул надо мной.
Не могу пошевелить ни рукой, ни головой.
Защемило в сердце мне, в голове замкнуло.
Мне осталось только петь
То, что этим дуракам ветром в голову надуло.
Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла.
В голове ту-ла-ла их конкретно перемкнуло.
Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла.
Ветром в голову надуло. Ла-Ла-Ла.
К ним пришёл в акимат, белый северный зверёк.
Но у них уже давно в голове чего-то жок.
Их маразм уж давно ветвистей саксаула.
Мне осталось только петь
То, что ветром в голову надуло.
Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла.
В голове у них замкнуло. Ла-а.
Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла.
Ветром в голову надуло. Ла-Ла-Ла.
Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла.
В голове замкнуло. Ла-а.
Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла.
Ветром в голову надуло. Ла-Ла-Ла.




[Исправлено: Серый волк, 26.08.2017 - 15:36]
Профайл

Фима
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
как хорошо вовремя получить правильное качественное образование по предметам физика, алгебра,

и что принесли пользу народу государству, своими знаниями или просто носите в себе это образование?

1
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 18:49
Комментарий удален модератором.

андрей
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Физика основа инженерии , химия биология это медицина ....Жуткий эксперимент над детьми тех у кого мозги от от одного места недалеко ушли

§ Алиса
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3576
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.08.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гусман:
а я бы если был педагогом, постарался бы за счет государства пройти эти языковые курсы

щас строки из песни вспомнила: фантазёр, ты меня называла.... Это не про вас, случайно? А еще вы, видимо, полиглот? Для полноценного владения язык не учится так, как его дают в данном случае учителям.
Цитата:
Гусман:
да еще если появиться возможность пройти повышение квалификации в стране носителей языка, а потом можно

"меня прёт, меня прёт, потому что новый год"

Цитата:
андрей:
Жуткий эксперимент

а еще страшнее всего, что его внедрение одобрено взрослыми образованными, думаю, даже что получившими качественное образование (причем бесплатно!!!!), еще в советское время людьми.
Вот лично у меня не укладывается как можно так откровенно херить, похабить образование? Немало лет ушло на его становление, разработку учебников, разработку учебных планов, оно считалось одним из лучших в мире!!!! Что сегодня имеем? Кому оно мешало? К чему привели все "новшества и улучшения"? Здравосмыслящие родители ищут советские учебники, везут российские ,чтобы с ребенком заниматься. Это ли не показательно?
Убегаем от совка, а по факту ищем в нем "спасение": что имеем не храним, потерявши плачем!
А впереди еще большие "слезки" лить будем!

[Исправлено: Алиса, 26.08.2017 - 20:23]
Профайл

Фима
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Физика основа инженерии , химия биология это медицина ....Жуткий эксперимент над детьми тех у кого мозги от от одного места недалеко ушли

хотелось бы вам напомнить что Английский язык , это язык технологии, язык бизнеса, как мы можем региональным языком интегрироваться в мировое сообщество без этого языка?

Гусман
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дальнобой.:
Жаль что специалисты уезжают.Все кого перевозил сказали что уже у них есть работа в школах и вузах,подробности не спрашивал,написал же что всё равно.Это моя работа что то и кого то куда то везти.

Уважаемы надо радоваться, что наши бывшие сограждане нашли себя в другой стране, а вы сожалеете, ну не смогли они реализовать себя в этой стране, жизнь то продолжается, да и ты наверное не бесплатно их перевозил, как то немного заработал разве это плохо? надо радоваться за них, а не сожалеть.

36+3198
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Убегаем от совка, а по факту ищем в нем "спасение": что имеем не храним, потерявши плачем!
А впереди еще большие "слезки" лить будем!

кто будет лить слезы, Вы?

* 112
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6226
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дальнобой.:
Жаль что специалисты уезжают.Все кого перевозил сказали что уже у них есть работа в школах и вузах,п

Хм..
Тебе жаль их как?
Лично жаль, жаль себя или жаль что на их место встанут другие, много лучше, со знанием предмета?
Что именно тебе в них жаль?
Может жаль их как то по человечески, так ты их что, бесплатно возишь?
Профайл

Дальнобой.
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За минимальную плату,попутно,а ты попробуй на дальняк сходить,потом поговорим об оплате,сидеть в кресле и писать конечно нормально,я же писал это моя работа,ты бесплатно куда ездишь?Пример эгоизма с Вашей стороны,можно сказать эталон,я работаю а ты пишешь.

Аннушка
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот дискутируем,а каково нам,учителям?переучиваться в 50-60 лет??и на пенсию не подошло время,а работать-то надо...

Гость
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Английский язык добавляет ума и сообразительности. Для того чтоб знать английский надо выучить латинский алфавит.
Точно также, чтобы выучить высшую математику, достаточно выучить цифры и два действия. Делить и отнимать.
И нечего усложнять ненужными дискуссиями.
На самом деле все просто.
:-P

§ Vital
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4509
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.08.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вам Анушка советую переучится за пол года на все три а лучше шесть языков на всяк случай. Мало ли что в голову придет следующему2. До пенсии не много . понимаю. Ну как вариант . чемодан. Я как понял местные не против. . 😔
Ну и ладно. Нас ждут большие дела. 🙋 главное не унывать.😏🙌
Профайл

§ Алиса
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3576
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.08.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+3198:
кто будет лить слезы, Вы?

я их уже лью - не поверите. Завтра ручьи течь начнут - к сожалению, ученики не умнеют с каждым годом... Новшества этому способствуют и... новые "продвинутые" учителя - бакалавры/магистры с "болонской системой образования"

[Исправлено: Алиса, 26.08.2017 - 22:53]
Профайл

Читатель 1
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бл.... что можно изучить или "повысить" за год?? Я когда их "планы громадьё" читаю - забываю английский и вспоминаю отборный русский)))
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: drakon, 112

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 126
Пользователей: 3
Всего: 129

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх