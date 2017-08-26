ТАНОМИ Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки... #24







Отправлено: - 22:07 Цитата: праздничный:

организаторам однозначный минус, Вы в этом виноваты и больше никто... и нечего винить людей

Соглашусь! Надо же было учесть прошлый опыт: неадекватные люди всегда были и будут. Это раз. Во-вторых, некоторые , может, просто не поняли, для кого пироги. Решили, что для ВСЕХ пришедших, кто успел.Табличку, что ли, надо было поставить, что для участников выставки, а не для гостей.