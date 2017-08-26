Цитата: андрей:

Господи , что за дикари , откуда вы взялись на наши головы ????Был же нормальный цивилизованный , пусть и провинция , но цивилизованный город каких то 30 лет назад



ты прав Андрей, тридцать лет назад, был тихи провинциальны город, ничего такого не было, гуляли себе мирно пьяненькие, в конце праздника соберут их под кустами менты, тихо отвезут в вытрезвитель, а чтоб баранов на себе поднимать или тягать машины и бросать гири ни, ни, все было так славненько.