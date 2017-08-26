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≡ В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки растащили за одну минуту		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки растащили за одну минуту
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29406
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Яблочный фестиваль, входящий в программу празднования Дня города в Костанае, начался довольно мирно. Небольшая деревенька, огороженная прилавками и яркой аркой с названием фестиваля, разместилась около ЦУМа.
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праздничный
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 26.08.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Организаторам однозначный минус, Вы в этом виноваты и больше никто... и нечего винить людей

§ amduscias
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6155
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 26.08.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, ну почему мне стыдно за этих людей, а им за себя нет? Совсем оголодали? Дикость какая...



[Исправлено: amduscias, 26.08.2017 - 19:03]
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прохожий
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 26.08.17 - 19:11
Комментарий удален модератором.

Павел
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 26.08.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дикость

§ Змея Подколодная
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 279
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.08.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ахаха,как я и говорила, будет видео с очередными табананами и шоколадом)))) Голодные))) Позорники))) :lol: 8-)
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§ Алиса
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3576
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.08.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]www.youtube.com/watch?v=roKFnqrqBpQ[/video]

видео George Shapovalov

[Исправлено: Алиса, 26.08.2017 - 20:48]
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* drakon
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11736
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.17 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
видео George Shapovalov
Котя,Посмотрел видео.
А что картошку - не раздавали?...
:lol: :-o :-x
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нннннннн
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 26.08.17 - 21:09
Комментарий удален модератором.

§ Характер
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 26.08.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто не смог посетить мероприятие вот ссыль на прямой эфир:
https://vk.com/ksktv?z=video249024077_456239185%2F9b3e17368a0b90340f%2Fpl_wall_249024077

Кабельные сети, спасибо за трансляцию в отличном качестве!
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ТАНОМИ
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 26.08.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
праздничный:
организаторам однозначный минус, Вы в этом виноваты и больше никто... и нечего винить людей

Соглашусь! Надо же было учесть прошлый опыт: неадекватные люди всегда были и будут. Это раз. Во-вторых, некоторые , может, просто не поняли, для кого пироги. Решили, что для ВСЕХ пришедших, кто успел.Табличку, что ли, надо было поставить, что для участников выставки, а не для гостей.

§ Алиса
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3576
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.08.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что картошку - не раздавали?

ой, даже не знаю. Тогда уже по 100 грамм надо было бы разливать... Убытки, одни убытки были бы... :-x :-x :lol:
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* 112
В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки растащили за одну минуту
112


(Пользователи)
Сообщений: 6228
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 23:51
Комментарий проходит проверку.
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* Моше
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4339
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 26.08.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи, накорми ты уже этих одичавших от голода, не имеющих никакого такта и культуры, утерявших остатки разума и порядочности костанайцев. Ну срамота, ей богу.
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