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§ NG.kz
В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном и перетягивали автомобиль
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спортсмены лихо водружали овцу себе на шею и невозмутимо приседали. Наблюдавшие за этим дети, да и что скрывать, я тоже, застыла в тихом ужасе. Бедное животное.
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андрей
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...




Отправлено: 26.08.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи , что за дикари , откуда вы взялись на наши головы ????Был же нормальный цивилизованный , пусть и провинция , но цивилизованный город каких то 30 лет назад

§ CrazyBeaver
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 26.08.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция, проверьте ошибки. Глаза выпадают :-(
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пэтриот
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...




Отправлено: 26.08.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красивее за прошедшие 30 лет только город стал. У Юджина можешь посмотреть на старые фотографии и людей.
Всех с любимым днём города! Для меня лично это лучший город на свете! Во многих городах бывал и жил , но здесь лучше всего!!!!

Всем общий
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...




Отправлено: 26.08.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Господи , что за дикари

Куда смотрит общество по охране животных.

§ Добринцофф
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5383
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.08.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем бедное животное мучить ,да ещё и на глазах у детей.
Взяли бы мешок с сахаром 50кг и приседали,да и приз проще поделить если что.
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житель дома №80
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...




Отправлено: 26.08.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Господи , что за дикари , откуда вы взялись на наши головы ????Был же нормальный цивилизованный , пусть и провинция , но цивилизованный город каких то 30 лет назад

ты прав Андрей, тридцать лет назад, был тихи провинциальны город, ничего такого не было, гуляли себе мирно пьяненькие, в конце праздника соберут их под кустами менты, тихо отвезут в вытрезвитель, а чтоб баранов на себе поднимать или тягать машины и бросать гири ни, ни, все было так славненько.

кустанаец
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...




Отправлено: 26.08.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мрак, других слов нет.

Ислам
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...




Отправлено: 26.08.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Зачем бедное животное мучить ,да ещё и на глазах у детей.
Взяли бы мешок с сахаром 50кг и приседали,да и приз проще поделить если что.

правильно нужно было мешок с сахаром, потом поделили, бы вот тебе и приз, тем более сезон варения, а овцу как делить? только жілектеп.

§ Morpex
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...
Morpex


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 19.12.09
Отправлено: 26.08.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понятно, приседалии с бараном или овцой, и почему если приседали с овцой, а разделили барана, несправедливо!
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§ 112
В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном и перетягивали автомобиль
112


(Пользователи)
Сообщений: 6224
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 21:39
Комментарий проходит проверку.
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