Цитата: Гусман:

а я бы если был педагогом, постарался бы за счет государства пройти эти языковые курсы

щас строки из песни вспомнила: фантазёр, ты меня называла.... Это не про вас, случайно? А еще вы, видимо, полиглот? Для полноценного владения язык не учится так, как его дают в данном случае учителям.

Цитата: Гусман:

да еще если появиться возможность пройти повышение квалификации в стране носителей языка, а потом можно

"меня прёт, меня прёт, потому что новый год"



Цитата: андрей:

Жуткий эксперимент

а еще страшнее всего, что его внедрение одобрено взрослыми образованными, думаю, даже что получившими качественное образование (причем бесплатно!!!!), еще в советское время людьми.

Вот лично у меня не укладывается как можно так откровенно херить, похабить образование? Немало лет ушло на его становление, разработку учебников, разработку учебных планов, оно считалось одним из лучших в мире!!!! Что сегодня имеем? Кому оно мешало? К чему привели все "новшества и улучшения"? Здравосмыслящие родители ищут советские учебники, везут российские ,чтобы с ребенком заниматься. Это ли не показательно?

Убегаем от совка, а по факту ищем в нем "спасение": что имеем не храним, потерявши плачем!

А впереди еще большие "слезки" лить будем!



[Исправлено: Алиса, 26.08.2017 - 20:23]