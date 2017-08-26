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§ NG.kz
В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном и перетягивали автомобиль
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29403
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спортсмены лихо водружали овцу себе на шею и невозмутимо приседали. Наблюдавшие за этим дети, да и что скрывать, я тоже, застыла в тихом ужасе. Бедное животное.
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андрей
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...




Отправлено: 26.08.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи , что за дикари , откуда вы взялись на наши головы ????Был же нормальный цивилизованный , пусть и провинция , но цивилизованный город каких то 30 лет назад

§ CrazyBeaver
Re: В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 26.08.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция, проверьте ошибки. Глаза выпадают :-(
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Гость
В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном и перетягивали автомобиль




Отправлено: 26.08.17 - 20:14
Комментарий проходит проверку.

Гость
В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном и перетягивали автомобиль




Отправлено: 26.08.17 - 20:19
Комментарий проходит проверку.
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