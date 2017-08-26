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≡  ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха + такси + бэха		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха + такси + бэха
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29403
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП Шаяхметова - Амагельды , бэха + такси + бэха
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Всем общий
Re: ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха...




Отправлено: 26.08.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А продается машина или дом.

§ Серый волк
Re: ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9006
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.08.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну теперь этот чувак с телефоном на воротах продающий свою развалюху точно ценник повысит с такой шикарной рекламой! :lol:
Профайл

очевидец
Re: ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха...




Отправлено: 26.08.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то, там второе БМВ не участвовало в аварии. Это брат пострадавшего уже после аварии подъехал.

димон
Re: ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха...




Отправлено: 26.08.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это покупатели? (было подумал я))

Гость
ДТП в Костанае на пересечении Шаяхметова - Амагельды , бэха + такси + бэха




Отправлено: 26.08.17 - 20:21
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