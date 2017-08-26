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≡ На достойном уровне азы английского языка постигают в Костанайской области около 8 000 детей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На достойном уровне азы английского языка постигают в Костанайской области около 8 000 детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29403
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В новом учебном году в школах Костанайской области откроется 31 класс с преподаванием одного из предметов на английском языке. Экспериментальными станут 7-9-е классы в 19 школах 14 городов и районов области.
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§ Серый волк
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9006
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.08.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-) :-)
Тьфу, тьфу, тьфу, как хорошо вовремя получить правильное качественное образование по предметам физика, алгебра, чтоб с маразмом некоторых элементов в стадии распада на атомы не сталкиваться. :-)

Я стою у доски, десять формул надо мной.
Не могу пошевелить ни рукой, ни головой.
Защемило в сердце мне, в голове замкнуло.
Мне осталось только петь
То, что этим дуракам ветром в голову надуло.
Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла.
В голове ту-ла-ла их конкретно перемкнуло.
Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла.
Ветром в голову надуло. Ла-Ла-Ла.
К ним пришёл в акимат, белый северный зверёк.
Но у них уже давно в голове чего-то жок.
Их маразм уж давно ветвистей саксаула.
Мне осталось только петь
То, что ветром в голову надуло.
Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла.
В голове у них замкнуло. Ла-а.
Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла.
Ветром в голову надуло. Ла-Ла-Ла.
Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла.
В голове замкнуло. Ла-а.
Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла.
Ветром в голову надуло. Ла-Ла-Ла.




[Исправлено: Серый волк, 26.08.2017 - 15:36]
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Фима
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
как хорошо вовремя получить правильное качественное образование по предметам физика, алгебра,

и что принесли пользу народу государству, своими знаниями или просто носите в себе это образование?

1
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 18:49
Комментарий удален модератором.

андрей
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Физика основа инженерии , химия биология это медицина ....Жуткий эксперимент над детьми тех у кого мозги от от одного места недалеко ушли

* Алиса
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3573
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.08.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гусман:
а я бы если был педагогом, постарался бы за счет государства пройти эти языковые курсы

щас строки из песни вспомнила: фантазёр, ты меня называла.... Это не про вас, случайно? А еще вы, видимо, полиглот? Для полноценного владения язык не учится так, как его дают в данном случае учителям.
Цитата:
Гусман:
да еще если появиться возможность пройти повышение квалификации в стране носителей языка, а потом можно

"меня прёт, меня прёт, потому что новый год"

Цитата:
андрей:
Жуткий эксперимент

а еще страшнее всего, что его внедрение одобрено взрослыми образованными, думаю, даже что получившими качественное образование (причем бесплатно!!!!), еще в советское время людьми.
Вот лично у меня не укладывается как можно так откровенно херить, похабить образование? Немало лет ушло на его становление, разработку учебников, разработку учебных планов, оно считалось одним из лучших в мире!!!! Что сегодня имеем? Кому оно мешало? К чему привели все "новшества и улучшения"? Здравосмыслящие родители ищут советские учебники, везут российские ,чтобы с ребенком заниматься. Это ли не показательно?
Убегаем от совка, а по факту ищем в нем "спасение": что имеем не храним, потерявши плачем!
А впереди еще большие "слезки" лить будем!

[Исправлено: Алиса, 26.08.2017 - 20:23]
Профайл

Гость
На достойном уровне азы английского языка постигают в Костанайской области около 8 000 детей




Отправлено: 26.08.17 - 20:16
Комментарий проходит проверку.
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