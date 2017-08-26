NG.kz В день рождения Костаная в центре города приседали с бараном и перетягивали автомобиль



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:32 Спортсмены лихо водружали овцу себе на шею и невозмутимо приседали. Наблюдавшие за этим дети, да и что скрывать, я тоже, застыла в тихом ужасе. Бедное животное.

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