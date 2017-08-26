amduscias Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6155

Регистрация: 17.04.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:59 Блин, ну почему мне стыдно за этих людей, а им за себя нет? Совсем оголодали? Дикость какая...







[Исправлено: amduscias, 26.08.2017 - 19:03]