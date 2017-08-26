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≡ Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия независимости		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия независимости
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29403
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К главному городскому празднику преобразилась сцена. Для нее соорудили крышу и оборудовали ее прожекторами. Артисты в этот вечер выступали в искусственном тумане, для которого установили специальный генератор.
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Re: Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия...




Отправлено: 26.08.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:

Вы хотите чтобы я по мероприятию рассказал?
настолько непрофессионального, неподготовленного мероприятия со стороны отдела культуры не было даже в 90-х.
Но у вас то замечаний даже маломальских нет? Живём в цветочном рае а гномики всех кормят кониной с мёдом? :lol:

§ 112
Re: Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6222
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Товарищ "Медный" подметил "какчество" стройки, а вот что интересно власти через год будут го

Для того чтобы что то говорить, нужно хотя бы что то сделать для города..
Этот товарищ в силу своей молодости пока что может говорить, а толку от этого?
Был праздник, для горожан, народ отдыхает, здравствует, зачем мешать ему своим нытьем?
Иди к строителям и скажи им, че тут то показывать на форуме?
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Медный
Re: Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия...




Отправлено: 26.08.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Согласись с тем: о том что ты сказал быть не может в парке. А вот на что я обратил внимание: того быть недолжно.
Отвлекай далее внимание несостоятельными аргументами, бот :lol:

Чужой
Re: Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия...




Отправлено: 26.08.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Поясните автору, где здесь сарказм?

Перепутал он. Сплошной волюнтаризм в статье.😊

Медный
Re: Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия...




Отправлено: 26.08.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Снова ты спутал
к строителям уже притензий быть неможет особенно у меня. Притензии должны быть у заказчика, который принял работу. Ты свои квартиры ремонтируешь? С твоими строителями после ремонта тоже разговаривают твои съёмщики-жельцы?
Не отвлекай тупыми вбросами-вопросами. Понятно что ты это и сам понимаешьи подпеваешь пилителям-откатчикам. Надеюсь что ты не тупой ;-)

откуда тебе знать что я и где сделал для города? Я просто не выпячиваю свои дела. Скромность украшает человека ;-)

§ 112
Re: Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6222
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Притензии должны быть у заказчика, который п

Ну и?
А почему эти прИтензии ты выдвигаешь тогда?
Ты заказчик?
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