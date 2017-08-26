Серый волк Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9006

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:33

Тьфу, тьфу, тьфу, как хорошо вовремя получить правильное качественное образование по предметам физика, алгебра, чтоб с маразмом некоторых элементов в стадии распада на атомы не сталкиваться.



Я стою у доски, десять формул надо мной.

Не могу пошевелить ни рукой, ни головой.

Защемило в сердце мне, в голове замкнуло.

Мне осталось только петь

То, что этим дуракам ветром в голову надуло.

Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла.

В голове ту-ла-ла их конкретно перемкнуло.

Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла.

Ветром в голову надуло. Ла-Ла-Ла.

К ним пришёл в акимат, белый северный зверёк.

Но у них уже давно в голове чего-то жок.

Их маразм уж давно ветвистей саксаула.

Мне осталось только петь

То, что ветром в голову надуло.

Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла.

В голове у них замкнуло. Ла-а.

Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла.

Ветром в голову надуло. Ла-Ла-Ла.

Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла.

В голове замкнуло. Ла-а.

Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла.

Ветром в голову надуло. Ла-Ла-Ла.









[Исправлено: Серый волк, 26.08.2017 - 15:36]