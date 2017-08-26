/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как костанайцы начали отмечать День города		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Как костанайцы начали отмечать День города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29402
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кроме типичных дизайнерских приемов в стиле "Казахстан - моя родная земля" и "Казахстан - многонациональная страна", в этом году участники активно пользовались идеей международной выставки ЭКСПО-2017. Пожалуй, эта тема и тема 25-летия Вооруженных сил РК скрасили уже слегка приевшийся костанайцам парад колясок.
Читать новость

§ Доктор СИЗО
Re: Как костанайцы начали отмечать День города
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3874
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Декорации аляповатые....бюджетный фестиваль...
Профайл

* 112
Re: Как костанайцы начали отмечать День города
112


(Пользователи)
Сообщений: 6221
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, и в Костанае тоже гарячие Щящлыки?
Профайл

100
Re: Как костанайцы начали отмечать День города




Отправлено: 26.08.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
О, и в Костанае тоже гарячие Щящлыки?


Костанай без шашлыков и не Костанай вовсе. Сейчас на каждом углу уже всяческие будки с "царскими" шашлыками. Прям шашлычный город какой-то.

FOMA
Re: Как костанайцы начали отмечать День города




Отправлено: 26.08.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел фото, спасибо фотографу. "Сильные" декорации использованы в шествии по площади и все на колясочном ходу. Очень удивлюсь, если по отчету на празднование "дня города" получится восьмизначная цифра. Коляски то б\у. Улыбаюсь ...

Полтора Иван
Re: Как костанайцы начали отмечать День города




Отправлено: 26.08.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё плохо в Костанае... ну ужасно плохо...что делать ? Как надо не любить свою родину свой город...Или это про плаченные некие люди которым поставлена такая вот задача... стыдно за вас...

36+
Re: Как костанайцы начали отмечать День города




Отправлено: 26.08.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Посмотрел фото, спасибо фотографу. "Сильные" декорации использованы в шествии по площади и все на колясочном ходу. Очень удивлюсь, если по отчету на празднование "дня города" получится восьмизначная цифра. Коляски то б\у. Улыбаюсь ...

зачем же так, ведь это наш город, и это мы простой народ в том числе и вы, как можем так и веселимся, зачем выискивать негатива вы как враг изнутри, такие первые предают родину свой народ.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 54
Зарегистрированные пользователи: 112, Серый волк, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 212
Пользователей: 3
Всего: 215

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх